ИАЦ «Альпари»: Евро пытается удержаться выше 1,11

В Европе основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США. Больше всех к нему подешевели новозеландский доллар (-0,53%) и фунт стерлингов (-0,60%). Единая валюта держится выше 1,1100. На момент написания обзора евро стоит 1,1112. Минимум дня зафиксирован на уровне 1,1097.

Президент Дональд Трамп отказался от дальнейших военных действий и ограничился новыми экономическими санкциями. Это снизило напряжение на Ближнем Востоке и на финансовых рынках. Европейские фондовые индексы торгуются в плюсе, что благоприятно сказывается на евро.

Евро также получил поддержку от кросс-пары евро/фунт, которая выросла после выступления главы Банка Англии Марка Карни. Он заявил, что мировая экономика рискует оказаться в ловушке порочного круга снижения ставок, а экономический рост в Великобритании замедлился ниже потенциального. После его комментариев фунт обвалился.

Данные по промышленному производству Германии в ноябре оказались лучше данных за октябрь и превысили прогноз. Предыдущий показатель был пересмотрен на повышение.

В США ожидается выступление нескольких представителей ФРС США. По прогнозу по-прежнему от пары евро/доллар ожидается коррекция до 1,1130. Если часовая свеча закроется выше 1,1135, то стоит рассматривать повышательное движение до 1,1155.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»