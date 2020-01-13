ИАЦ «Альпари»: EURUSD - в первой половине дня вероятен тест 1,1140

По итогам прошедшей недели основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-1,25%). Австралийская валюта подешевела на 0,65%, канадский доллар – на 0,41%, новозеландский доллар (-0,41%), евро (-0,35%), британский фунт (-0,14%) и швейцарский франк (-0,01%).

Если по итогам недели доллар подорожал ко всем основным валютам, то в пятницу он подешевел по всему рынку. Под давление он попал после выхода слабых данных по рынку труда в США. К закрытию торгов в Европе курс евро поднялся до 1,1129.

В декабре экономика США создала 145 тыс. новых рабочих мест (прогноз был 160 тыс.). За 2 месяца показатель был пересмотрен в сторону снижения на 14 тыс. Уровень безработицы сохранился на уровне 3,5% (прогноз был 3,5%). Средняя почасовая зарплата +0,1% м/м, +2,9% г/г против +0,3%, +3,1% по прогнозам (предыдущие значения +0,3%, +3,1%). Уровень участия в рабочей силе не изменился и остался на уровне 63.2%.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 12:30 Великобритания опубликует данные об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за ноябрь.

В 17:00 в Великобритании выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь.

В 18:30 Канада представит обзор перспектив развития бизнеса от Банка Канады за 4-й квартал.

В 22:00 США опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

Текущая ситуация:

На момент написания обзора евро стоит 1,1128. Цена находится под трендовой линией около 45-го градуса. Она была пробита 8 января. Сегодня понедельник, день коррекций. Из статистики стоит выделить данные об изменении ВПП в Великобритании. Они окажут влияние на пары с фунтом, а кросс евро/фунт ан основную пару евро/доллар.

На торгах в Азии основные валюты демонстрируют смешанную динамику. На уровне 1,1140 сильное сопротивление. Думаю, что покупатели попытаются его протестировать, чтобы проверить как долго им готовиться к наступлению и какой объёмом необходим для прорыва. Думаю, что атака со стороны покупателей начнется на торгах в Европе во вторник. Сейчас индикаторы на 1H и 4H стоят неудачно для роста.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»