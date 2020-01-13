Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 13 января: 60,9474 руб/доллар США и 67,8162 руб/евро

13 января 2020
ЦБ РФ с 14 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,9474 руб.
  • 1 евро - 67,8162 руб.
  • 10 китайских юаней - 88,4000 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3158 р. (0,52%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2288 р. (0,34%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0022 р. (0,00%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Центр «Мой бизнес»
Чего ждут предприниматели от Центра «Мой бизнес» в Иркутске?
Дом для предпринимателей: в Иркутске открылся Центр «Мой бизнес»
Центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» открылся в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги