Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 января: 3 037,9199 руб/1 г золота и 35,1000/1 г серебра
14 января 2020
ЦБ РФ с 14 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 037,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 35,1000 руб.
- 1 грамм платины - 1 896,8000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 148,2700 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,6801 р. (0,42%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,51%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,6800 р. (1,03%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,3999 р. (0,66%).
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