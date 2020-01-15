ПСБ: Рост доллара укладывается в рамки коррекции

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Во вторник российский рубль вновь понес потери. Несмотря на попытки восстановления на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся рынков, продажи в рубле преобладали на ожидании начала увеличенных ежедневных объемов покупки валюты во исполнение бюджетного правила, которые начнутся сегодня и составят 18,2 млрд рублей в день, против 9,3 млрд рублей в декабре. В результате к окончанию дня доллар вырос на 0,3%, поднявшись выше 61,4 рубля, евро подтянулся на 0,2%, до 68,4 рубля.



Сегодня с утра внешний фон для рубля умеренно негативный. Вновь на рынке энергоносителей преобладают продажи, а нефть марки Brent в начале дня сделала шаг в сторону 64 долларов за баррель. Плюс к этому, наметилось давление на большинство валют развивающихся рынков, что может быть связанно с последними новостями по сути первой фазы торгового соглашения.



Учитывая эти факторы, мы ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торговой сессии. Так, в первые минуты доллар может подняться в район 61,5 рубля. В ходе торгов основное внимание инвесторов будет уделено новостям по первой фазе торгового соглашения между США и Китаем, которая должна быть подписана сегодня в 19.30 мск. Условия первой фазы могу определить на ближайшие недели отношение инвесторов к рисковым активам, в том числе и к рублю.



Отметим, что текущий рост американской валюты укладывается в рамки коррекции и говорить о возобновлении полноценного роста в паре доллар/рубль преждевременно.

