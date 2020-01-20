ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: из-за праздника в США ожидается консолидация

В пятницу, 17 января, торги по евро завершились снижением. Евро слился вслед за британским фунтом, который подешевел к доллару США на одну фигуру после опубликованных слабых данных по уровню розничных продаж в Великобритании за декабрь. Данные повысили вероятность того, что Банк Англии примет решение понизить уровень основных процентных ставок в стране на ближайшем заседании. Курс евро/доллар опустился до отметки 1,1086. По итогам дня евро подешевел на 0,43%, за неделю – на 0,26%.

Ожидания по пятнице со снижением пары евро/доллар полностью оправдались. Продавцы могут предпринять попытку обновить минимум 1,1086. На момент написания обзора евро стоит 1,1099. Цена находится у трендовой линии от 1,1172. Учитывая, что в США выходной день и стохастик находится в зоне продаж, по прогнозу ожидаю рост 1,1106 с последующим падением до 1,1089.

Большинство основных валют торгуется в плюсе. Экономический календарь скудный. Всплеск волатильности может вызвать глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит в 21:30 мск. Кроссы с евро все плюсе за исключением EUR/AUD. Если в понедельник цена устоит выше 1,1086 до вторника, то у покупателей появится возможность восстановить цену до 1,1140.

В 14:00 в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

В 21:30 с речью выступит глава ЕЦБ Кристин Лагард.

В США выходной день.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»