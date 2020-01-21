ИАЦ «Альпари»: Евро может провалиться до 1,1055

На торгах в Европе все основные валюты перешли в «красную» зону. Индекс доллара повышался до 97,72 пункта. Доллар чувствует себя хорошо после заключенной промежуточной сделки между США и Китаем.

Волатильность на рынке валют остается низкой из-за выходного в США по случаю национального праздника День памяти Мартина Лютера Кинга. Ожидается, что низкие объёмы сохранятся до вторника.

Пара евро/доллар торгуется на ключевой поддержке 1,1085. На американской сессии на тонком рынке продавцы могут спокойно проверить стопы по длинным позициям тех, кто открывался на отбой от 1,1085. Если их там окажется много, курс снизится до 1,1066. Обновление минимума было, но не факт, что на «бычьей» дивергенции будет хорошая коррекция.

В пятиволновке от 1,1172 средняя волна не соответствует пропорции фибо для третьей волны (меньше 1,618 от первого импульса). Соответственно, армия волновиков проигнорирует покупки, пока цена не превысит вершину 1,1102. А то сейчас рынок как начнет формировать «двойной зигзаг», а это ближайшая цель для продавцов на 1,1055.

Со сделками лучше подождать до вторника. Основные события текущей недели: решения по процентным ставкам Банка Японии, Банка Канады и ЕЦБ. После заседания ЕЦБ состоится пресс-конференция Кристин Лагард. Также интерес у участников рынка вызовут данные по безработице в Британии и Австралии, индекс потребительских цен Канады.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»