ИАЦ «Альпари»: Покупатели прорвались через 1,11

На торгах в Европе основные валюты продолжают показывать смешанную динамику. Спрос на евро появился на уровне 1,1086. Фактором поддержки его стали сильные показатели экономических настроений/ожиданий, представленные немецким институтом ZEW.

Индекс текущих эконмических условий в Германии за январь составил -9,5 против прогноза -13,5 и предыдущего значения -19,9. Индекс экономических настроений составил 26,7 против прогноза 15,0 и предыдущего значения 10,7. В Еврозоне индекс экономических настроений вырос на 25,6 пункта против прогноза 5,5 и предыдущего значения 11,2. Эксперты говорят, что рост индексов связан с заключением торгового соглашения между США и КНР.

Также поддержку евро оказала своим ростом пара фунт/доллар. «Британец» укрепился по всему рынку после выхода позитивных данных по рынку труда в Великобритании.

Курс евро укрепился до 1,1110. Покупатели смогли поднять цену выше сопротивления 1,1100. Теперь им открылась дорога к 1,1129. Если Штаты продолжат рост, то хорошо. Будьте готовы к тому, что евро может резко развернуться вниз.

Инвесторы следят за новостями из азиатско-тихоокеанского региона о распространении нового смертельного коронавируса. Новости о нем поддерживают на рынках уклонение от риска, что может неблагоприятно сказаться на евро.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»