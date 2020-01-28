Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 3 173,5701 руб/1 г золота и 35,7400/1 г серебра ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 173,5701 руб.

1 грамм серебра - 35,7400 руб.

1 грамм платины - 1 990,1801 руб.

1 грамм палладия - 4 764,0098 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,1501 р. (2,26%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7700 р. (2,20%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7800 р. (0,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 130,0100 р. (2,66%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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