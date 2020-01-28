Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 января: 3 173,5701 руб/1 г золота и 35,7400/1 г серебра

28 января 2020
ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 173,5701 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 990,1801 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 764,0098 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 70,1501 р. (2,26%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7700 р. (2,20%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,7800 р. (0,24%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 130,0100 р. (2,66%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Короновирус 2020
На фоне новостей о коронавирусе курс доллара превысил 63 рубля
S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай
Турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и панике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги