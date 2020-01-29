Комментарии

ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

29 января 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, поводом дальнейшему укреплению российской валюты может стать восстановление на рынке энергоносителей, где на фоне данных API по запасам в США ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 60 долларов за баррель. При этом динамика валют развивающихся стран, которые консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, не дает поводов для направленного движения в рубле. Из внутренних факторов выделим сохранение высокого объема покупок иностранной валюты по бюджетному правилу, что оказывает давление на рубль.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на валютной секции Московской биржи. В случае дальнейшего роста рынка энергоносителей и попыток фьючерса на нефть марки Brent подняться в район 61 доллара за баррель, покупки в рубле могут возобладать, что приведет к отступлению американской валюты в район 62 рублей. Однако инвесторам не стоит забывать о рисках активизации продаж по широкому спектру активов в случае появления негативных новостей о распространении коронавируса. К концу торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 62 – 63 рубля за единицу американской валюты.

Напомним, что днем ранее рубль смог отыграть большую часть потерь, понесенных в понедельник, прибавив к доллару и евро порядка 1,1%. В рамках этого движения американская валюта ушла под уровень 62,5 рубля, который в текущий момент является ближайшим сопротивлением. При этом краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и отметка 62 рубля создают двойную поддержку для доллара, от которой, в случае продолжения снижения, «быки» могут попытаться возобновить восходящую динамику в паре USD/RUB.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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