ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, евро остается под давлением

Во вторник, 28 января, торги по евро завершились ростом на три пункта. Спрос на рисковые активы вырос на американской сессии на фоне восстановления фондовых индексов после падения. Мировые рынки стабилизировались поскольку китайские рынки закрыты до 3 февраля. Фокус внимания участников рынка сместился на американскую корпоративную отчетность. Пара евро/доллар восстановилась с 1,0998 до 1,1028, включая азиатскую сессию.

Ожидания по обновлению минимума оправдались. Созданы технические условия для коррекции до 1,1050, только вряд ли получится у покупателей поднять цену на этот уровень из-за Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай уверен в победе над коронавирусом, унесшим жизни более 132 человек. Китайские специалисты утверждают, что эпидемию очень сложно локализовать, поскольку коронавирус имеет длительный инкубационный период. Объективных новостей не хватает.

На момент написания обзора евро стоит 1,1006. Цена скорректировалась к росту на 76%. Основные валюты торгуются в минусе, кроме йены. По прогнозу рассмотрел снижение до 1,0992 и отскок после заседания ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.

В 10:00 мск в Германии выйдет индекс уверенности потребителей от GfK за февраль.

В 12:00 мск Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. Еврозона сообщит данные об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за декабрь.

В 16:30 мск в США выйдет отчет по торговому балансу за декабрь.

В 18:00 мск США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь.

В 18:30 мск Минэнерго опубликует данные об изменении запасов нефти за неделю до 24 января.

В 21:00 мск в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC.

В 22:30 мск состоится пресс-конференция FOMC.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»