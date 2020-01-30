ИАЦ «Альпари»: Евро торгуется под 1,10

На торгах в Европе основные валюты находятся в минусе против доллара США. Наибольшие потери зафиксированы у новозеландского доллара (-0,44%). Пара евро/доллар снижалась до 1,0992. Защитные активы стабилизировались, но риски уйти к 1,0960 очень высокие. Глава КНР Си Цизиньпин заявил, что ситуация со вспышкой вируса остается тяжелой и сложной.

Активность со стороны покупателей доллара сдержанная, поскольку они ждут результатов заседания ФРС США. По данным CME FedWatch Tool рынок ожидает сохранения ставок в диапазоне 1,50-1,75% с вероятностью 85,1%. Интерес будет представлять выступление Джерома Пауэлла. Трамп вновь обратился к ФРС, чтобы регулятор понизил ставку для повышения конкурентоспособности.

Неизвестно как отреагируют трейдеры на выступление главы ФРС США из-за эпидемии в Китае. В моменте евро может восстановиться до 1,1020. Сопротивление расположено на 1,1025.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»