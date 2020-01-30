Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро торгуется под 1,10

30 января 2020

На торгах в Европе основные валюты находятся в минусе против доллара США. Наибольшие потери зафиксированы у новозеландского доллара (-0,44%). Пара евро/доллар снижалась до 1,0992. Защитные активы стабилизировались, но риски уйти к 1,0960 очень высокие. Глава КНР Си Цизиньпин заявил, что ситуация со вспышкой вируса остается тяжелой и сложной.

Активность со стороны покупателей доллара сдержанная, поскольку они ждут результатов заседания ФРС США. По данным CME FedWatch Tool рынок ожидает сохранения ставок в диапазоне 1,50-1,75% с вероятностью 85,1%. Интерес будет представлять выступление Джерома Пауэлла. Трамп вновь обратился к ФРС, чтобы регулятор понизил ставку для повышения конкурентоспособности.

Неизвестно как отреагируют трейдеры на выступление главы ФРС США из-за эпидемии в Китае. В моменте евро может восстановиться до 1,1020. Сопротивление расположено на 1,1025.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги