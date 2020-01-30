Комментарии

ПСБ: Рубль вновь под давлением

30 января 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка сложился негативный фон для российской валюты. Давление на рубль окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра отступил в район 59,2 доллара за баррель, снизившись на 0,6%. Также продажам в рубле будет способствовать ослабление валют развивающихся рынков, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%.  Дополнительным фактором продолжат оставаться высокие ежедневные объемы покупок валюты по бюджетному правилу.

Учитывая это, в начале сессии ожидаем ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар в начале сессии уйдет выше 62,6 рубля. При этом в течение сессии продажи могут продолжить преобладать, что позволит американской валюте сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 62 – 63 рубля. Поводом к ослаблению рубля может стать очередная волна бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что днем ранее российский рубль потерял к доллару и евро порядка 0,4%. Это позволило американской валюте закончить день выше сопротивления, расположенного на отметке 62,5 рубля. В текущей ситуации следующем препятствием на пути к 63 рублям будет выступать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги