ИАЦ "Альпари": Пессимисты снова диктуют рынку настроение

Российский фондовый рынок сегодня снова продает. На площадку вернулись пессимисты, которых нервирует снижение сырьевых котировок, и этот фактор давления на цены сложно обойти вниманием. Индекс МосБиржи балансирует около 3106 пунктов, на исходе января он может оставаться в границах 3100-3125 пунктов. Индекс РТС отступил в область 1545 пункта за счет возобновления валютной качки. При реализации негативного сценария завтра валютный индекс может спуститься к отметке 1520.

Среди лидеров роста сегодня бумаге «Мечела», закономерно чувствующие себя неплохо в периоды ослабления рубля, а также акции нефтяных компаний. Акции «ТМК» в четверг фигурируют среди фаворитов спроса, развивая восходящий импульс от области 56,00 руб. к 57,10 руб. Для продолжения подъема бумаге нужно подняться над 58,75 руб.

Рублю никак не удается стабилизироваться на фоне постоянной смены настроений в сырье. Баррель Brent к вечеру снижается в цене на 2% и стоит $57,70, но внутри дня он падал до $57,50, чем открыл для «медведей» дорогу к $55 почти без препятствий.

Доллар США сегодня поднялся к 63,39 руб., пробив промежуточное сопротивление на 63,15 руб. довольно легко. В последний торговый день января американская валюта может оставаться в диапазоне 63,15-63.65 руб. Пара евро/рубль выросла к 69,69руб., и здесь показательным будет, инструмент запросто преодолел сопротивление на 69,75 руб. Если все пройдет без проблем для евро, то уровень 70,00 руб. для единый валюты будет пройден легко и незметно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»