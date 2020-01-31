ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD стабилизировалась около балансовой линии

В четверг, 30 января, торги по евро завершились ростом. На американской сессии курс повышался до 1,1039. Пара повышалась вслед за британским фунтом, который укрепился к доллару США после заседания Банка Англии.

Центробанк оставил ставку на уровне 0,75% годовых и сохранил объемы программы скупки гособлигаций. Ожидалось, что за снижение ставки проголосуют три члена Комитета по денежной политике, а проголосовало два. Также фьючерсы на ставку показывали вероятность её снижения 25 б.п., чего не произошло. Глава Банка Англии Карни заявил, что ожидаемое многими инвесторами снижение ставки способствовало бы росту инфляции выше ключевого уровня. В отчете регулятора отмечается, что после декабрьских выборов в парламент наблюдается ускорение темпов роста экономики.

ВВП за четвертый квартал совпал с ожиданиями рынка. Инвесторы расстроились, что американская экономика продемонстрировала медленный годовой рост. После заседания Банка Англии отчет оказал среднее влияние на валютный рынок.

На момент написания обзора евро стоит 1,1023. Технически нужно рассматривать продолжение роста, однако сегодня пятница. На фоне сложной обстановки в Китае с коронавирусом давление на евро может усилиться. По последним данным госкомитет Китая по вопросам здравоохранения, количество зараженных вирусной пневмонией достигло 9776 человек (+25,6%). Число смертей от заболевания возросло до 213 (+25,2%).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Авиакомпании по всему миру частично отменяют полеты в Китай.

Внешний фон негативный для единой валюты. По прогнозу жду роста до трендовой линии и на американской сессии снижение до 1,1008.

Неизвестно как участники рынка отреагируют на ВВП за четвертый квартал в еврозоне и индекс потребительских цен за январь, которые выйдут в 13:00 мск. Они окажут сильное влияние на рынок.

В 09:30 мск Франция заявит об изменении объема ВВП за четвертый квартал.

В 10:30 мск Швейцария объявит об изменении розничных продаж за декабрь.

В 12:30 мск Британия опубликует отчет об изменении объема чистых займов частным лицам и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за декабрь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет ВВП за четвертый квартал и индекс потребительских цен за январь.

В 16:30 мск Канада сообщит об изменении объема ВВП за ноябрь, и опубликует индекс цен производителей за декабрь. США представят индекс расходов на личное потребление за декабрь, и заявят об изменении личных доходов и расходов за декабрь.

В 17:45 мск США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь, в 18:00 — индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь.

В 21:00 мск Baker Hughes опубликует данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»