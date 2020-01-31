Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 3 202,9199 руб/1 г золота и 35,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 202,9199 руб.

1 грамм серебра - 35,4100 руб.

1 грамм платины - 1 967,8800 руб.

1 грамм палладия - 4 600,4902 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 51,0999 р. (1,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6500 р. (1,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,0599 р. (1,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,4402 р. (1,32%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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