Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 3 202,9199 руб/1 г золота и 35,4100/1 г серебра
31 января 2020
ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 202,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 35,4100 руб.
- 1 грамм платины - 1 967,8800 руб.
- 1 грамм палладия - 4 600,4902 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
51,0999 р. (1,62%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6500 р. (1,80%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,0599 р. (1,11%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
61,4402 р. (1,32%).
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