Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 3 209,0400 руб/1 г золота и 35,9800/1 г серебра ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 209,0400 руб.

1 грамм серебра - 35,9800 руб.

1 грамм платины - 1 977,1700 руб.

1 грамм палладия - 4 668,8799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1201 р. (0,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,61%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,2900 р. (0,47%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,3898 р. (1,49%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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