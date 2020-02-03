ИАЦ «Альпари»: Рубль и нефть в глубоком пессимизме

В пятницу, 31 января, рубль продолжил отступление, позволив доллару и евро вырасти до уровней начала декабря 2019 года. К закрытию торгов пятницы курс американского доллара расчётами «на завтра» вырос на 65 коп. (+1%), до 63,91 руб. Курс евро взлетел на 1 руб. 05 коп. (+1,5%), до 70,88 руб.

Новости о том, что Россия приостановила расчёты с Китаем в долларах, а также о приостановке авиасообщения и железнодорожного сообщения с КНР, негативно влияют на курс рубля. Кроме того, рухнувшие в пятницу цены на нефть не оставили рублю даже шанса на небольшую коррекцию. Распространившиеся на мировых рынках слухи о том, что инвестиционный фонд Джорджа Сороса Quantum прогнозирует, что до 2025 года произойдёт самый тяжёлый с начала XXI века мировой экономический кризис, также не способствуют росту финансовых активов развивающихся стран.

Цена нефти сорта Brent в пятницу рухнула на 5,6%, до $56,57 за баррель. И причиной обвала стали всё те же новости о распространении китайского коронавируса. Кроме того, рынок пессимистичен относительно мер против избытка предложения, которые могут предпринять ОПЕК и ОПЕК+, ведь встреча ОПЕК состоится только в марте. Сегодня с утра нефть продолжает дешеветь, баррель Brent теряет в стоимости 0,38%.

Полагаем, что сегодня при открытии динамика рубля может быть разнонаправленной. Мы снова повышаем прогноз по курсу доллара, теперь до 63-64 руб., а также прогноз по курсу евро до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»