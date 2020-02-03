ИАЦ «Альпари»: Давление на рубль усиливается

Пятница для нефти вновь завершилась снижением, причина падения сохраняется – эпидемия коронавируса в Китае. Торги стартовали с отметки $58,2 за баррель марки Brent. После роста до $58,5 цена развернулась и отправилась вниз. К вечеру цена пробила поддержку на $55,9, хотя завершила торги недели чуть выше, вблизи $56,6. Отчет нефтесервисной компании baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США за неделю на одну единицу, до 675 штук. За выходные активно обсуждалась информация о переносе заседания технического комитета ОПЕК+ с 3 марта на 4-5 февраля. В этом случае и министерская встреча будет перенесена с марта на февраль. По слухам, даты этой экстренной встречи пока обсуждаются. Однако эта информация не оказала серьезной поддержки ценам на открытии торгов в ночь на понедельник. Торги начались вблизи $55,9, после чего цена протестировала уровень $55,7 – минимальное значение с начала января прошлого года, хотя позже чуть поднялась к $56,2. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $55,7-56,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития уровня поддержки на $55,9 расширился до $55,7-59,8. В случае возможного пробития поддержки на $55,7 откроется дорога для снижения в направлении $50,4.

На глобальных рынках продолжала царить паника, вызванная эпидемией в Китае, большинство основных западных индексов в пятницу значительно снизилось. Вслед за ними снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,03%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,78%. Среди лидеров снижения – «НЛМК» (-4,05%) и «Сургутнефтегаз» (-3,87%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 2,09%. Утром понедельника рынки Австралии и Японии теряли 1,0-1,5%. Биржа в Шанхае, которая неделю не работала из-за продления каникул, связанных с лунным Новым годам, отыграла падение остальных рынков, и потеряла на открытии сразу 8%. Зато гонконгский Hang Seng прибавлял утром около 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3243 п., на 0,58% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижения большинства азиатских рынков и нефтяных котировок задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3045-3105 пунктов, по индексу РТС — 1500-1530 пунктов. Сегодня «РусАгро» опубликует операционные результаты за четвертый квартал 2019 года.

Вслед за акциями в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,9150 руб. (+65,5 коп.). Европейская валюта выросла до 70,8800 руб. (+105 коп.). Нахождение нефтяных котировок вблизи годовых минимумов может сохранить давление на рубль в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 70,2-71,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»