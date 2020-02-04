ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD – продавцы набирают силу

В понедельник, 3 февраля, торги по евро завершились снижением. Он вместе с фунтом укрепился к доллару США в пятницу. Вместе с ним падали в понедельник.

Ситуация в Китае с коронавирусом остается напряженной. Количество больных и смертей продолжает расти. Тем не менее фондовые рынки стабилизировались после прекращения падения китайских фондовых индексов. Защитные активы подешевели. Доходность 10-летних облигаций выросла с 1,5034 до 1,5755.

Доллар продолжил рост против иены после публикации отчета Института управления поставками (ISM), который показал, что производственная активность в США неожиданно повысилась в январе. Индекс менеджеров по закупкам вырос в январе до 50,9 после снижения до пересмотренного уровня в 47,8 в декабре.

Ожидания по вчерашнему дню оправдались. В пятницу евро подорожал на фоне бегства инвесторов в американские облигации и снижения по ним доходности. Нисходящая коррекция составила 76,4% к росту с 1,1017 до 1,1095. На пути у продавцов на уровне 1,1045 встретится сопротивление, которое, скорее всего, будет пройдено. От 1,1042 жду коррекцию и на американской сессии падение до 1,1014. Важных новостей для евро в календаре нет.

В 12:30 мск Британия выпустит индекс PMI для строительного сектора за январь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет индекс цен производителей за декабрь.

В 18:00 мск США заявят об изменении производственных заказов за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»