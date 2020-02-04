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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 февраля: 3 244,1001 руб/1 г золота и 36,7500/1 г серебра

4 февраля 2020
ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 244,1001 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,7500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 956,1000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 686,8198 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0600 р. (1,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7700 р. (2,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,0700 р. (1,07%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9401 р. (0,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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