ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, тенденция к ослаблению евро сохраняется

Во вторник, 4 февраля, торги по евро завершились в минусе. Основные валюты подешевели к доллару США на фоне стабилизации ситуации на фондовых биржах и роста доходности 10-летних американских облигаций. Основные фондовые индексы в США выросли от 1,4% до 2,1%. Индекс SP500 отыграл больше 50% потерь. Золото и йена подешевели.

Рыночная паника по поводу ужасных последствий коронавируса пошла на спад. Инвесторы позитивно отреагировали на принятые меры китайского правительства по сдерживанию коронавируса и ограничению его экономических последствий. Народный банк Китая на этой неделе закачал в финансовую систему сотни миллиардов долларов.

Ожидания по вчерашнему дню оправдались. Продавцы пробили трендовую линию. Курс евро снижался до 1,1033. Цель для азиатской сессии находится на 1,1016. Падение немного затянулось. Тем не менее, техническая картина остается на стороне продавцов. Новый прогноз не делаю, пока не будет достигнута цель по вчерашнему прогнозу.

Из новостей стоит выделить два показателя по США: число занятых от ADP и индекс ISM для сферы услуг за январь. Напоминаю, в пятницу выйдет официальный отчет по рынку труда в США (Non – Farm Payrolls). Если наложить на этот день новостной фон по коронавирусу, то можно предположить, что перед выходными стоит ожидать высокую волатильность.

Сегодня с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. На последнем заседании она заставила покупателей выходить из длинных позиций. Сегодня ситуация может повториться. Будьте бдительны те, у кого есть открытые позиции в парах с евро.

С 11:50 до 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг от Markit за январь во Франции, Германии, в еврозоне и Британии.

В 13:00 мск еврозона опубликует данные об изменении объема розничной торговли за декабрь.

В 15:15 мск с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

В 16:15 мск США сообщат об изменении числа занятых от ADP за январь. Важный показатель перед пейрослом.

В 16:30 мск Канада и США объявят об изменении сальдо торгового баланса за декабрь.

В 17:45 мск США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за январь, в 18:00 — индекс ISM для непроизводственной сферы за январь.

В 18:30 мск Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.



Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»