ИАЦ «Альпари»: Рубль быстро отыгрывает потери

Во вторник, 4 февраля, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль укрепился по всему рынку. Пара доллар/рубль снизилась на 1,15%, до 62,92 руб., евро/рубль – на 1,25%, 69,55 руб., фунт/рубль – на 0,64%, до 82,26 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль укрепился на фоне роста мировых фондовых индексов и нефтяных котировок в первой половине торгов. В Азии индекс Shanghai Composite закрылся в плюсе на 1,28%. Вслед за ним восстановились все индексы. Золото и йена подешевели.

Инвесторы были воодушевлены тем, что правительство Китая принимает меры по сдерживанию коронавируса и ограничению его экономических последствий. Народный банк Китая на этой неделе закачал в финансовую систему сотни миллиардов долларов.

Плохо с восстановлением у нефти. Цена на сорт Brent после подъёма до $55,63 за баррель обновила недельный минимум на $53,83. Рынок находится под давлением из-за сильного снижения спроса на нефть со стороны Китая.

В среду, 5 февраля, в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,51%. Вторая попытка возобновить рост на повышении индекса Shanghai Composite, который вырос на 1,63%. Нефтяной рынок ждет итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК. На американской сессии Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране.

По последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом составляет 24,5 тыс. человек. Число жертв заболевания достигло 493 чел. Под медицинским наблюдением находится 185,5 тыс. человек.

Китай остается доминирующим фактором для всех рынков, включая рубль. Видно, что рыночная паника по поводу ужасных последствий коронавируса пошла на спад. Пара доллар/рубль снизилась с 64,10 до 62,84 руб. (-1,96%).

Сегодня к 16:10 мск на торгах валютной секции Мосбиржи доллар теряет 0,77% и стоит 62,62 руб., а евро снова пробил уровень 69 руб. и торгуется на отметке 68,99 руб., теряя к рублю 1%. Баррель Brent к моменту написания обзора подорожал до отметки $55,58.

Считаю, что укрепление рубля продолжится. По итогам дня ожидается снижение пары на до 62,60 руб. При падении цены ниже 62,50, укрепление рубля ускорится до 61,85 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»