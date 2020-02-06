ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит укрепляться

Рубль накануне укреплялся в парах с иностранными валютами. Основным драйвером стал отскок в нефти на ожиданиях, что ОПЕК придумает что-то, что спасет сырье от нового провала в стоимости. Однако баррель Brent резко восстановился сам, когда рынки увидели, что вакцина против коронавируса найдена и может работать эффективно. Сегодня утром Brent торгуется по $56,53, чем поддержит рубль на торгах в четверг.

Доллар США минувшим торговым днем снизился на 0,37%, до 62,87 руб., евровалюта сократилась на 0,7%, до 69,18 руб. Сегодня сессия четверга для «американца» может состояться в пределах 62,70-63,15 руб., для евро — 69,00-69,65 руб.

Рынок начинает плавно разворачиваться в сторону ожидания завтрашнего заседания Центробанка РФ, которому предстоит решить вопрос по величине ключевой ставки. Прогнозы разнообразны, и пока рубль явно выбирает тот, который ему комфортнее — с понижением стоимости кредитования.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»