ИАЦ «Альпари»: Лидером недели стал грузинский лари

За неделю с 30 января по 6 февраля большинство валют стран бывшего СССР укрепилось к доллару США (в качестве данных ИАЦ «Альпари» использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты), в плюсе оказалось шесть валют, в минусе только три. Среди выросших валют лидировал грузинский лари (+1,48%). За ним шли молдавский лей (+1,02%), узбекский сум (+0,23%), украинская гривна (+0,21%), казахский тенге (+0,10%) и таджикский сомони (+0,02%). Среди снизившихся валют лидировал российский рубль (-1,24%). За ним шли белорусский рубль (-1,19%) и армянский драм. Среди валют с неизменившимся курсом, помимо туркменского и азербайджанского маната, курс которых зафиксирован, оказался киргизский сом.

Большинство региональных валют за неделю укрепилось к доллару, даже не смотря на то, что сам доллар на мировом рынке за неделю умеренно подорожал. За неделю индекс доллара DXY вырос с 97,8 п. до 98,1 п. (+0,3%). Валютная пара EUR/USD снизилась (что означает укрепление доллара) с 1,1010 до 1,1000 (-0,1%). Нефть марки Brent за неделю подешевела с $58,6 до $55,1 за баррель (-6,0%), что стало одной из причин давления на российский и, отчасти, на белорусский рубль.

Национальный банк Украины в конце прошлой недели продолжил политику смягчения монетарной политики и принял решение о снижении с 31 января учетной ставки на 2,5 п.п. до трехлетнего минимума в 11%. Ранее украинский регулятор снижал ставку в декабре, октябре, сентябре и июле 2019 года. НБУ отметил, что в 2019 году инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до самого низкого уровня за последние шесть лет. Таким образом, регулятор достиг среднесрочной инфляционной цели на уровне 5% +/-1%, которую декларировал с 2015 года. НБУ отметил, что укрепление гривны имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце 2019 года, нивелировав эффекты достаточно сильного потребительского спроса.

В свою очередь, в минувшую пятницу Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0,25 п.п. до 7,25%. Это решение обусловлено, в том числе, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией в стране. При этом нижний порог процентного коридора снижен до 5,5% с 5,75%, верхний - до 9% с 9,25%. В 2019 г. ЦБА восемь раз снижал учетную ставку, всего с 9,75% до 7,5%.

Валютные резервы ЦБА на 1 февраля 2020 г. достигли $6,341 млрд. На начало 2020 г. объем валютных резервов составлял $6,258 млрд. Таким образом, за январь валютные резервы ЦБА выросли на $83 млн. долларов (1,3%). В 2019 г. валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%. Валютные резервы ЦБА являются частью стратегических валютных резервов страны. Другая их часть формируется за счет активов Государственного нефтяного фонда, где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов. По данным на начало февраля 2020 г., стратегические валютные резервы Азербайджана составили $52 млрд.

В понедельник Нацбанк Киргизии для стабилизации ситуации на валютном рынке республики впервые в 2020 году продал $31 млн. Это первая в нынешнем году интервенция на валютном рынке Киргизии, проведенная Нацбанком. В республике в случае резкого понижения курса киргизского сома по отношению к ведущим мировым валютам Национальный банк продает доллары США. В случае укрепления сома доллары покупаются банком на внутреннем рынке. В общей сложности за прошлый год Нацбанк Киргизии продал на валютном рынке почти $143,5 млн. за счет международных резервов страны, которые на данный момент составляют около $2,4 млрд.

На следующей неделе ослабление рубля с высокой вероятностью продолжится, доллар может подорожать до 64,0 руб. В Казахстане доллар может умеренно подешеветь до 378 тенге, а в Грузии американская валюта может снизиться до 2,82 лари.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»