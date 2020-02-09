Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 февраля: 3 200,3799 руб/1 г золота и 36,2500/1 г серебра ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 200,3799 руб.

1 грамм серебра - 36,2500 руб.

1 грамм платины - 1 977,4100 руб.

1 грамм палладия - 4 771,0898 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,1600 р. (1,30%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6800 р. (1,91%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8700 р. (0,35%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 102,7601 р. (2,11%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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