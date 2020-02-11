ИАЦ «Альпари»: Рубль в ожидании позитива

В понедельник, 10 февраля, рубль попытался отыграться за поражение прошлой недели, но получилось взять реванш только у евро, хотя и к победе над долларом «россиянин» был совсем близок. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «завтра» смог вырасти всего на 2 коп. (+0,02%), до 64,14 руб. А вот курс евро потерял на вчерашних торгах 18 коп. (-0,25%), упав до 69,98 руб. и не сумев удержаться выше 70 руб.

На курс рубля давила противоречивая информация. С одной стороны, на рубль, вероятно, повлияло сохранение агентством Fitch суверенного рейтинга России на инвестиционном уровне со «стабильным прогнозом». Кроме того, появляются оптимистичные новости о разработке китайскими медиками вакцины против коронавируса. Также президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами уверенно заявил о том, что вспышка коронавируса прекратится в апреле этого года и при этом намекнул, что такой прогноз ранее был сделан в КНР. С другой стороны, цены на нефть пока продолжают падать.

Так, цена нефти североморской смеси Brent в понедельник упала на 2%, до $53,49 за баррель. Пока рынок ждёт информации о том, одобряет ли Россия сокращение добычи нефти на дополнительные 600 тыс. баррелей. На ежегодной энергетической конференции в Дубае высказывались мрачные прогнозы, которые привело информагентство S&P Global Platts, о возможном снижении цены барреля Brent ещё на 10% от текущих уровней, то есть до $48-49 за баррель. А сегодня с утра цена барреля Brent как будто и не заметила вчерашний негатив, к настоящему моменту прибавляя уже 1,1%.

На сегодняшнем открытии валютных торгов ждём укрепления рубля. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,5-65 руб., одновременно снизив прогноз по курсу евро до 69,5-70,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»