Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 февраля: 3 215,8799 руб/1 г золота и 35,9900/1 г серебра
16 февраля 2020
ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 215,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 982,9600 руб.
- 1 грамм палладия - 4 979,8301 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
4,7401 р. (0,15%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,22%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,6900 р. (0,49%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
72,2201 р. (1,47%).
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