Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Покупатели воспользовались новостным затишьем

18 февраля 2020

Российский фондовый рынок в понедельник остался в «зеленой» зоне. Внешнее затишье параллельно с отскоком в нефти позволили биржам удержаться в положительной зоне, хотя стоит признать, что повод весьма нестабилен сам по себе. Индекс МосБиржи завис около 3107 пунктов и завтра может закрепиться в пределах 3095-3120 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1542 пунктам и может дотянуться до 1550 пунктов. 

Акции «Новатэка» сегодня сумели вырваться из-под давления и стабилизироваться. Бумага стремится к закреплению над 1108 руб., и если это удастся, будем говорить о локальной победе над «медведями» здесь. На бурный подъем пока рассчитывать если и стоит, то очень осторожно: впереди публикация финансовых результатов эмитента. 

Тем не менее, стоит отметить, что в преддверие публикации финансовой отчетности акции смотрятся вполне устойчиво и сильно. 

Рубль сегодня слегка укрепился с опорой на нефть. Доллар США спустился к 63,47 руб. и может сейчас балансировать в пределах 63,30-63,85 руб. Евро отступает, но без паники и нервов и готовится закрепиться в коридоре 68,50-69,50 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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