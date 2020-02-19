ИАЦ «Альпари»: Утренний рост в нефти прервет ослабление рубля

Во вторник торги нефтью начались снижением, но по итогам дня цена все же выросла. Торги стартовали с отметки $57,1 за баррель марки Brent. После полудня цена опустилась до $56,2, но от этого уровня развернулась и к концу дня подросла до $57,6. Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что встреча стран-участниц глобального пакта ОПЕК+, который ограничивает мировую добычу нефти, состоится, как и было запланировано изначально, 6 марта в Вене. Утром среды рост цен продолжился, они достигли $58,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $57,4-58,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $53,2-59,8. В ночь со среды на четверг выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 6 млн баррелей.

Основные западные фондовые рынки завершили вторник снижением. Вслед за ними снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 1,16%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,80%. Среди лидеров снижения – «Сургутнефтегаз» (-3,97%) и «ИнтерРАО» (-2,92%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,56%. Утром среды большинство торговых площадок стран АТР росло на 0,3-0,9%. Исключением был индекс Shanghai Composite, который терял чуть более 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3378 п., на 0,26% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3045-3105 пунктов, по индексу РТС — 1500-1530 пунктов. Сегодня «Новатэк» и «Роснефть» опубликуют финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 63,8100 руб. (+34,25 коп.). Европейская валюта выросла до 68,8000 руб. (+7 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD ниже 1,08 впервые с весны 2017 года. Утренний рост нефтяных котировок может прервать ослабление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,2-64,4 руб., для европейской валюты — 68,1-69,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»