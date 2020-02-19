ПСБ: МосБиржа вслед за глобальными площадками попытаться двинуться в направлении 3100 пунктов

В середине недели настроения глобальных инвесторов несколько ухудшились. Участники фондовых рынков начинают в большей степени концентрироваться на последствиях распространения коронавируса число жертв которого превысило 2 тыс. чел. На фоне продолжающегося увеличения числа заболевших, а также опасениях падения продаж Apple в течение двух кварталов (появилась информация о том, что его предприятия загружены в Китае на 50-70%), ключевые мировые индексы вчера умеренно скорректировались. В свою очередь снижение аппетита к риску способствовало росту спроса на золото. Цены достигли уровня в 1600 долл./унция – максимумы за последние семь лет, на исторические максимумы вновь вышел и палладий. В противовес нарастающим спекуляциям в СМИ вокруг перспектив экономического роста фондовые рынки по-прежнему ощущают поддержку со стороны центральных банков, также положительно воспринимаются действия правительства Китая по стабилизации ситуации в экономике.

Настроения на мировых рынках на утро среды сместились в сторону небольшого позитива. Азиатские рынки умеренно подрастают после информации о том, что Китай намеревается продолжать вливание ликвидности, готов помочь своим небольшим авиакомпаниям, пострадавшим от коронавируса, и вводит субсидии на покупку автомобилей. Также по данным китайских СМИ более 80% государственных предприятий возобновило свою работу. Фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе. Нефтяные котировки Brent около 58 долл./барр. Сегодня в центре внимания публикация протоколов с последнего заседания ФРС.

Вчера российский фондовый рынок умеренно снижался вслед за мировыми площадками, но затем ускорил свое падения на фоне новостей о введении санкций США на трейдинговую компанию Роснефти, которая реализует нефть из Венесуэлы. Сегодня же внешний фон свидетельствует об умеренно позитивной динамике, что позволит индексу МосБиржи вслед за глобальными площадками попытаться отыграть часть вчерашних потерь и двинуться в направлении 3100 пунктов. В случае же ухудшения конъюнктуры возможен откат к уровням 3050 пунктов – минимумы последних двух недель. Из корпоративных новостей повлиять на рынок может отчетность НОВАТЭК, которая должна выйти неплохой, и результаты Роснефти, что теоретически способно сгладить негативный эффект от вчерашней просадки. Отметим и день инвестора Энел Россия, где ожидаются подробности распределения дивидендов на ближайшие три года.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк