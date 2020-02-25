ИАЦ «Альпари»: После праздников рубль может ослабнуть

В пятницу, 21 февраля, российский рубль смог отыграть предыдущие потери, но только у доллара, а ослабить позиции растущего евро «россиянину» не удалось. В итоге к закрытию торгов в предпраздничный день оказалось, что доллар упал по отношению к рублю на 13 коп. (-0,2%), до 64,07 руб., а курс евро, наоборот, хорошо вырос на 31 коп. (+0,45%), поднявшись до 69,53 руб.

В понедельник, 24 февраля, в России был нерабочий день, связанный с празднованием Дня защитника отечества, и это спасло рубль от вероятного обвала вслед за случившимся обвалом на нефтяном и мировых финансовых рынках. Новости о росте числа заболевших коронавирусом Covid-19 в Японии, Италии и Южной Корее, а также тревожный прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию, вызвала обвал на финансовом рынке США, азиатских рынках, а также на сырьевых рынках. Международный валютный фонд также выпустил прогноз о том, что в текущем году рост мирового ВВП может замедлиться на 0,1 процентного пункта.

Цена нефти смеси Brent в понедельник рухнула на 3,9%, до $55,52 за баррель, продолжив начавшуюся ещё 21 февраля тенденцию к снижению. Негатива нефтяному рынку добавила публикация в американском деловом издании The Wall Street Journal о том, что соглашение ОПЕК+ может развалиться из-за различия во взглядах Саудовской Аравии и России на возможное дальнейшее сокращение добычи нефти, так как Россия, как считают авторы публикации, выступает за сохранение существующих квот и против их увеличения. Однако официально эта информация подтверждена не была. Сегодня с утра цена Brent корректируется вверх, прибавляя 0,7% стоимости.

Мы ожидаем продолжения снижения курса рубля на сегодняшнем открытии торгов. Мы сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,8-65 руб. и немного повышаем прогноз по курсу евро до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»