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ИК «Фридом Финанс»: Коронавирус вынудил ФРС понизить ставку

4 марта 2020

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Высокая волатильность не покидает рынок. Большинство бумаг закрылось в зеленой зоне. Аутсайдерами стали бумаги FXTB ETF (-2,00%). Среди ликвидных бумаг лидерами роста стали акции Мечела (+5,42%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 66.

Polymetal (+2,24%) отчитается за 2019 год. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составила $2,2 млрд, EBITDA –$1 млрд, прибыль –$540 млн. Компания выполнила производственный план в 1,55 млн унций. Более ¾ объема продаж приходится на золото, мы ожидаем, что на этом фоне высокий спрос на акции сохранится.

ФРС понизил ставку на экстренном заседании. Подобное событие произошло впервые за 12 лет, что намекает на серьезность ситуации. Рынки отреагировали ростом волатильности. Рубль укрепился на новости, хотя, на наш взгляд, Банк России не будет снижать ставку. Вырастет спрос на валютные облигации. Минфин отменил намеченный на сегодня аукцион ОФЗ, поскольку не намерен давать премию к рынку. Тем временем, нерезиденты могли вывести из ОФЗ свыше $1 млрд.

Ожидаем высокую волатильность рынков. Определять направление движения будет внешний фон и новости ОПЕК. Ориентируемся на диапазон 65,00-67,00 в паре USD/RUB и 2750-2850 по индексу Мосбиржи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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