Комментарии

ПСБ: Есть повод для укрепления рубля

5 марта 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в российской валюте станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 52 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных ориентиров инвесторам. В результате в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 63,1 рубля. При этом в ходе торгов ожидаем движения американской валюты в диапазоне 65,5 – 66,5 рубля. Основными факторам, определяющими динамику рубля, продолжат оставаться распространение коронавируса за пределами Китая, действия ведущих Центробанков и саммит ОПЕК+. Отметим, что в ближайшие сессии в рубле сохраниться высокая волатильность.  

Напомним, что в среду российский рубль не смог продолжить восстановление, понеся потери по отношению к основным мировым валютам. По итогам дня доллар вырос на 0,3%, поднявшись до 66,3 рубля, евро прибавил символические 0,03%, удержав позиции в районе 73,8 рубля. Ослабление валют EM и снижение цен на нефть позволили паре доллар/рубль отыграть часть потерь, понесенных в начале недели. При этом в первой половине дня «медведям» удалось увести американскую валюту в район 65,5 рубля, однако удержать позиции не получилось.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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