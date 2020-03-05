Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль не может определиться с направлением

5 марта 2020

В среду, 4 марта, динамика курса рубля была противоречивой. «Россиянин» подешевел по отношению к доллару и незначительно подорожал к евро. К закрытию торгов в среду доллар смог укрепиться по отношению к рублю на 24 коп. (+0,36%), до 66,28 руб., а курс евро по отношению к рублю упал, но всего на 1 коп. (-0,01%), до 73,77 руб., видимо, на фоне поступающих извне противоречивых новостей.

В докладе ООН, посвященном влиянию вспышки Covid-19 на мировую экономику, оценивается экономический ущерб от коронавируса для разных стран. Среди наиболее пострадавших экономик – Китай, Евросоюз, США, Южная Корея, Япония и Сингапур. Ущерб Китая от вспышки вируса оценивается в $50 млрд, экономики ЕС – более чем в $21,6 млрд, а США – в $8,5 млрд.

Потери России от вспышки коронавируса, где вспышки как таковой не зафиксировано, уже составили $262 млн, среди наиболее пострадавших сферы химической промышленности, металлургии, автопрома, некоторых секторов приборостроения. Тем временем США уже готовы выделить более $3 млрд на борьбу с коронавирусом, а все страны G7 готовы принять коллективные меры по поддержке экономик своих стран, включая не только монетарное, но и бюджетно-налоговое стимулирование.

Цена нефти сорта Brent в среду упала на 0,23%, до $51,62 за баррель. Решение технического комитета ОПЕК+ пока обнародовано не было, в связи с чем в прессе появились слухи, что Россия и ОПЕК пока не нашли консенсуса по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти. Коммерческие запасы нефти в США преподнесли рынку приятный сюрприз, так как выросли за неделю всего на 785 тыс. баррелей, хотя рынок ждал роста на 2,64 млн баррелей. Сегодня с утра цена Brent растёт на 0,6%.

Мы ожидаем, что сегодня на открытии торгов рубль может показать снова неоднозначную динамику. Мы повышаем прогноз по курсу доллара до 65,5-67 руб., одновременно сохраняя прогноз по курсу евро в 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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