ИАЦ «Альпари»: Рыночные страхи сыграли против покупателей

Рынок акций России в четверг попал в зону турбулентности и снизился после небольшой паузы. Как видно, все имеющиеся на руках у инвесторов драйверы – коронавирус и ОПЕК с нефтью, - не дают индексам отрасти как следует. Рублевый индикатор упал к 2814 пунктам и может спуститься к 2800 пунктам без проблем, если внешний фон останется столь же невразумительным. Если он станет еще хуже, индекс МосБиржи способен провалиться в область 2775 пунктов.

Для индекса РТС снижение к 1324 пунктам не выглядит чем-то неожиданным - биржевой барометр может падать к 1300 пунктам совершенно свободно.

Во главе продаж сегодня акции «Аэрофлота». С одной стороны, постоянная сырьевая качка оставляет мало простора для покупателей - непонятно, как поведут себя цены на авиатопливо в том числе, а значит, каковы будут траты перевозчика. С другой, общерыночный настрой оставляет желать лучшего, и это тоже давит на бумаги «Аэрофлота». Быстрое распространение коронавируса по миру - не самая лучшая новость для авиакомпании. Акции уже обновили минимумы лета 2019 года и могут падать вплоть до 85-86 рублей - им ничто не препятствует.

К вечеру четверга доллар США поднялся в область 67,00 руб. и может двигаться дальше, раз рыночная конъюнктура позволяет. Краткосрочно, пара доллар/рубль способна оставаться в пределах 66,50-67,50 руб. Евро тоже дорожает, причем так же динамично, как в прошлый раз, и к вечеру поднимается к 74,75 руб. Новой целью «бычьей» атаки здесь является область 75,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»