ИАЦ «Альпари»: Доллар стремится к 68,8 руб.

В четверг, 5 марта, торги по рублю завершились в глубоком минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 2,05%, до 67,62, евро/рубль - на 2,85%, фунт/рубль – на 3,00%, до 87,70 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. К американской сессии рубль растерял все заработанные очки и ушел в отрицательную область на фоне снижения цен на нефть и падения мировых фондовых индексов. Наибольшие потри он понес против евро и британца из-за их укрепления на форекс.

Доллар США опал под давление, так как трейдеры сделали ставку на то, что ФРС США еще сократит процентные ставки на 25 б.п. после того как на этой неделе снизила их на 50 базисных пунктов на внеочередном заседании, чтобы защитить экономику от воздействия коронавируса.

Основные фондовые индексы США упали на 3,3-3,6%, так как быстро увеличивается количество инфицированных коронавирусом в США. Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от COVID-19.

Если верить статистике, то в настоящее время коронавирус обнаружен примерно в 80 странах и убил 3383 человек по всему миру. Число погибших в США от коронавирусных инфекций выросло до 12. Появились новые случаи заболевания в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Доходность 10-летних облигаций в США упала на 12,8%, до уровня 0.9%. Курс золота продолжил повышение и вырос на 2,15%, до 1672 за тройскую унцию.

ОПЕК не смог оказать поддержки нефтяному рынку, инвесторы искали тихую гавань. Баррель Brent подешевел на 3%, до 50,01. Страны ОПЕК договорились о дополнительном уменьшении объемов добычи нефти на 1.5 млн. баррелей в сутки со второго квартала до конца года. Теперь ждут решения России и Казахстана.

В пятницу, 6 марта, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 1,15%, до 49,45. Внимание участников рынка направлено на решение ОПЕК, новости о коронавирусе, а также отчет по рынку труда в США. Если перед выходными снизится давление на американские фондовые индексы, то от пары доллар/рубль стоит ожидать коррекции в район 66,70 руб. Если падение индексов усилится, то доллар устремится к отметке 68,60 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»