Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 3 662,0300 руб/1 г золота и 37,3400/1 г серебра
7 марта 2020
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 662,0300 руб.
- 1 грамм серебра - 37,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 890,7100 руб.
- 1 грамм палладия - 5 350,8701 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
156,4099 р. (4,46%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6300 р. (1,72%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
45,8100 р. (2,48%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
41,7401 р. (0,79%).
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