Курсы валют ЦБ РФ на 10 марта: 67,5175 руб/доллар США и 75,8424 руб/евро
10 марта 2020
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 67,5175 руб.
- 1 евро - 75,8424 руб.
- 10 китайских юаней - 97,2861 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 1,3321 р. (2,01%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 2,1582 р. (2,93%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 1,9469 р. (2,04%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.