Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 3 820,2200 руб/1 г золота и 39,2200/1 г серебра
12 марта 2020
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 820,2200 руб.
- 1 грамм серебра - 39,2200 руб.
- 1 грамм платины - 2 022,1300 руб.
- 1 грамм палладия - 5 439,0698 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,5200 р. (0,46%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1200 р. (0,31%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,9000 р. (0,54%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
252,4798 р. (4,44%).
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