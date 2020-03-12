Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 3 820,2200 руб/1 г золота и 39,2200/1 г серебра ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 820,2200 руб.

1 грамм серебра - 39,2200 руб.

1 грамм платины - 2 022,1300 руб.

1 грамм палладия - 5 439,0698 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5200 р. (0,46%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9000 р. (0,54%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 252,4798 р. (4,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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