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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 марта: 3 820,2200 руб/1 г золота и 39,2200/1 г серебра

12 марта 2020
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 820,2200 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,2200 руб.
  • 1 грамм платины - 2 022,1300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 439,0698 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5200 р. (0,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1200 р. (0,31%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9000 р. (0,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 252,4798 р. (4,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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