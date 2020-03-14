Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 3 737,0000 руб/1 г золота и 38,8800/1 г серебра
14 марта 2020
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 737,0000 руб.
- 1 грамм серебра - 38,8800 руб.
- 1 грамм платины - 1 884,8000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 647,2798 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
158,2800 р. (4,06%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,6300 р. (4,02%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
157,2699 р. (7,70%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
660,2000 р. (12,44%).
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