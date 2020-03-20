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БКС: Сделка по передаче акций Сбербанка поддержит рубль

20 марта 2020

Вчера Минфин объявил о перечислении дополнительных доходов бюджета за 2019 г. в Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 4 месяца раньше запланированного срока. В результате объем ФНБ увеличился почти на 50% до RUB 12.2 трлн с 8,2 трлн руб. на 1 марта. Транзакция была проведена через день после вступления в силу закона о покупке акций Сбербанка у ЦБ: примерно половина перечисленных средств будет использована для финансирования этой сделки.

«Как мы и прогнозировали, Минфин не стал долго ждать и перечислил ЦБ валюту в рамках сделки по передаче акций Сбербанка правительству, — отмечают аналитики BCS Global markets. — В результате существенно улучшаются возможности ЦБ по обеспечению стабильности валютного курса, что позитивно».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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