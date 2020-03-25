ИАЦ «Альпари»: Рубль продолжит восстанавливаться в среду

Торги вторника для отечественной валюты оказались достаточно результативными. Доллар США завершил прошедшую сессию на уровне 78,28 руб. (-1,66%), евро снизился на 1,14% и закрыл торги на отметке 84,48 руб.

К сегодняшнему утру конъюнктура следующая: нефть Brent продолжает дорожать, баррель торгуется по $27,98. Доллар на мировом валютном рынке все так же отступает, закрепляя намеченную накануне тенденцию. Американские биржи минувшим торговым днем продемонстрировали бешеный оптимизм, Азия с утра тоже неплохо смотрится. За ночь ФРС не передумала вливать в экономику бесконечные объемы ликвидности через неограниченный QE, и все, в общем-то, неплохо.

Это значит, что у рубля сохраняются шансы на продолжение восстановления. Доллар США проведет сессию среды в отступлении к 77,50 руб. в среднем, а краткосрочный торговый коридор заключен в рамки 77-80 руб. Евро может снизиться к 84,00 руб., но вряд ли сильнее: на мировом валютном рынке «европеец» довольно силен.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»