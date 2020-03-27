Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 марта: 4 100,4399 руб/1 г золота и 35,3500/1 г серебра
27 марта 2020
ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 100,4399 руб.
- 1 грамм серебра - 35,3500 руб.
- 1 грамм платины - 1 847,6100 руб.
- 1 грамм палладия - 5 714,9502 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
46,2901 р. (1,14%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,2700 р. (3,73%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,8100 р. (0,64%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
595,2098 р. (11,63%).
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