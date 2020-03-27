Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 марта: 4 100,4399 руб/1 г золота и 35,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 100,4399 руб.

1 грамм серебра - 35,3500 руб.

1 грамм платины - 1 847,6100 руб.

1 грамм палладия - 5 714,9502 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,2901 р. (1,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2700 р. (3,73%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,8100 р. (0,64%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 595,2098 р. (11,63%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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