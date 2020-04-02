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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 4 051,6299 руб/1 г золота и 36,0300/1 г серебра

2 апреля 2020
ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 051,6299 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,0300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 861,8700 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 923,0000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,8099 р. (1,19%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6800 р. (1,92%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,2600 р. (0,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 208,0498 р. (3,64%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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