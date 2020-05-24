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Курсы валют ЦБ РФ на 24 мая: 71,8804 руб/доллар США и 78,4431 руб/евро

24 мая 2020
ЦБ РФ с 23 мая установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 71,8804 руб.
  • 1 евро - 78,4431 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9564 р. (1,35%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6466 р. (0,83%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7444 р. (0,75%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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