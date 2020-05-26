ИАЦ «Альпари»: Рубль удерживает свои позиции против всех основных валют

В понедельник, 25 мая, торги по рублю завершились практически без изменения по отношению к ценам закрытия в пятницу 22 мая. Пара доллар/руль повысилась на 0,01%, до 71,65 руб., евро/рубль – на 0,01%, до 78,07 руб., фунт/рубль – на 0,27%, до 87,40 руб.

Активность участников рынка на внутреннем валютном рынке была очень низкой из-за закрытых бирж в Великобритании и США. Британцы отмечали весенний банковский день, американцы – День Памяти.

Фьючерсный рынок работал, поэтому трейдеры отслеживали динамику фьючерса на S&P500 (ES1). По итогам дня фьючерс на индекс вырос на 0,55%, до 2953. Во вторник, на торгах в Азии рост котировок ускорился. Индекс вырос на 1,17%, до 2987, что должно позитивно отразиться на российской валюте. На рынке за один доллар дают 71,47 руб.

Во вторник, 26 мая, на азиатской сессии баррель Brent подорожал на 1,78%, до $36,10. Нефть растет на фоне сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса. Положительная динамика в нефти поддержит рубль на открытии Мосбиржи. Основные валюты торгуются в плюсе, кроме йены. Трейдеры на данный момент игнорируют напряжённость между США и Китаем, покупая рискованные активы. На сегодня ожидается снижение курса доллара до 71 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»