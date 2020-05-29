ИАЦ «Альпари»: Доллар приблизился к уровню 70 руб.

Торги по иностранным валютам 28 мая открылись снижением на фоне общего ослабления американской валюты и повышенного спроса на рисковые активы. Пара доллар/рубль снижалась до 70,14 после выхода американской статистики. Торги завершились снижением по паре доллар/рубль и евро/рубль. Курс доллара снизился на 0,74%, до 70,47 руб., курс евро — на 0,06%, до 78,09 руб.

Экономика США в первом квартале 2020 года снизилась на 5% в пересчете на годовые темпы. Предварительные данные указывали на сокращение ВВП на 4,8%. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда американский ВВП сократился на 1,1%. Данные по заказам на товары длительного пользования также оказались далеки от оптимистичных.

Фондовые индексы США провели всю торговую сессию в плюсе и закрылись в минусе на заявлениях Дональда Трампа. 29 мая он собирается провести пресс-конференцию по Китаю.

Сегодня, 29 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,03%, до $35,64. Нефтяной рынок будет поддерживать рубль на открытии торгов. На валютном рынке индекс доллара снижается. У рубля до американской сессии есть возможность протестировать уровень 70 руб. Так как сегодня пятница, то перед выходными рубль к закрытию дня может закрыться в минусе. Ближайшая цель 69,65 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»