Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 мая: 3 939,3899 руб/1 г золота и 39,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 939,3899 руб.

1 грамм серебра - 39,6400 руб.

1 грамм платины - 1 911,0601 руб.

1 грамм палладия - 4 434,7500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,5599 р. (1,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,4400 р. (0,66%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 54,7700 р. (1,22%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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