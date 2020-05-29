Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 мая: 3 939,3899 руб/1 г золота и 39,6400/1 г серебра
29 мая 2020
ЦБ РФ с 29 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 939,3899 руб.
- 1 грамм серебра - 39,6400 руб.
- 1 грамм платины - 1 911,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 4 434,7500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
43,5599 р. (1,12%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3700 р. (0,94%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,4400 р. (0,66%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,7700 р. (1,22%).
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