Комментарии

ПСБ: Рубль начнет день с попыток укрепления

10 июня 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, негативное влияние на национальную валюту будет оказывать динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 40,7 доллара за баррель. С другой, поддержку рублю окажет слабость доллара и укрепление валют развивающихся стран. На наш взгляд, позитивная составляющая перевесит, что позволит национальной валюте в начале сессии отыграть часть потерь, понесенных во вторник. В результате, пара доллар/рубль на старте торгов предпримет попытку возвращения в диапазон 68-68,5 рубля. В дальнейшем, в случае ухода рынка энергоносителей ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, российская валюта может оказаться под давлением, что позволит доллару отыграть потери начала торгов и к вечеру выйти на положительную территорию. При этом закрытие в паре доллар/рубль определят результаты заседания ФРС США.

Напомним, что днем ранее рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам торгов доллар подтянулся на 0,6%, закончив сессию чуть ниже 68,6 рубля, евро прибавил 0,9%, поднявшись до 77,7 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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